"ابنك وخادمك".. رسالة تركي آل الشيخ لوالده في عيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بعيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام.

ونشر آل الشيخ، صورة لوالده عبر حسابه بموقع "تويتر"، ووجه له رسالة قائلا: "والدي العزيز.. أبو تركي.. في عيد الأب.. أحببت أن أشكرك على كل شيء عملته لي في حياتي.. وأعتذر عن أي غلط قمت به في شبابي وطفولتي.. وأدعو الله أن يحفظك لي ويرزقني برك ويقدرني أرد لك شيء بسيط مما قدمته لي.. ابنك وخادمك وجزمتك".

ومن جانب آخر؛ أعلن تركي آل الشيخ مؤخرا عن عودة النجمة شريهان قريبا بعد غياب طويل من خلال مسرحية "كوكو شانيل" على منصة "شاهد VIP" برعاية هيئة الترفيه السعودية.