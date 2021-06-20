سلوى محمد علي: طردوني من الإذاعة.. وأنا تربية حواري وأفتخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة تكريم الفنانة سلوى محمد علي، وقدمتها الإذاعية دلال الشاطر.

وقالت الشاطر في بداية الندوة: "نستضيف اليوم صوتا جميلا متميزًا له بصمة، عندما تسمعها تعرفها فورا، نجمة من طراز خاص، لم يهمها يوما أن تصبح نجمة شباك، أخلصت للمسرح ولم تسع إلى الشهرة والأضواء، حظيت بحب جماهير مدينة الإسماعيلية منذ وصولها إلى المهرجان".

فيما قالت سلوى محمد علي: "كنت أحب حضور الفنان سيد رجب زميلي في بطولة الفيلم الذي عرض في المهرجان، ولكني سعيدة بحضور الفنان أحمد كمال، لأننا جيل واحد تزاملنا خلال مسيرتنا الفنية منذ سنوات البداية".

وتابعت: "لم أشعر أبدًا أن الزمن ظلمني وإنما أنصفني وأخذت حقي كاملا، ورغم أنني فور تخرجي كنت أحلم بأضواء الشهرة والنجومية، وانتظرت جرس التليفون للحصول على أدوار البطولة ولم يأتي، وعندما جاء بعد ذلك كان أوردر خاص بالإذاعة وعندما ذهبت طردوني لأن التسجيل للإذاعة ليس أمراً سهلاً وإنما له مواصفات خاصة فتحديت نفسي في هذا الأمر وبالفعل أثبت نفسي في هذا المجال".

وأوضحت: "أحببت دوري في مسلسلي (طايع) و(أرض النفاق)، وكنت محظوظة في هذين الدورين، واقترحت على المخرج في المسلسل الأخير أن أجسد دور العالمة الفاشلة لأن الشخصية ستكون ثرية وبها دراما مختلفة أفضل من الشخصية المتحققة".

وتابعت: "لم أغيب عن المسرح لأنني أقوم بقراءة مسرحية من وقت إلى آخر، وأقدم عروضا في عدد من المحافظات وبمشاركة عدد من النجوم مثل محمود اللوزي".

وقالت: "عندما يأتيني دور جديد أعتبر ذلك معجزة، لأننا نعمل بشكل عشوائي، ويتم تقسيم الأدوار بالصدفة، عندما تأتي على بال أحد صناع الدراما وقت تسكين الأدوار، وبعض الفنانين يتم ظلمهم لأن عندهم علاقات، وأخذت طاقة أمل في بداية حياتي من تجربة عبلة كامل، رغم أنها ليس لديها أي علاقات بالوسط، وهي صاحبة موهبة لا تخطئ، وبالتالي فأنا محظوظة وأخذت حقي ويكفيني التراكم الذي حصلت عليه طوال مشواري".

وأضافت: "أحب الأدوار القصيرة كما أحب الأدوار الطويلة، وأعتبرها بمثابة سباق المسافات القصيرة وتتطلب قدرة فائقة لأداء التفاصيل بكل دقة، وأسعى طوال الوقت إلى اكتشاف الدوافع الإنسانية، وأحرص على ركوب المواصلات العامة، لأكتشف الإنسان الطبيعي، وأذهب إلى الحفلات الكبيرة، وأهم شيء في العمل أن تكون مستمتعا بما تفعله، وأنا تربية حواري وأفتخر بأني تربيت في حارة شعبية".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.