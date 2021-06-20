نرمين الفقي تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

ونشرت "الفقي" صورًا لها، أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله، الجرعة 2 من اللقاح، الممرضة الحقيقة كانت حبوبة وبشوشة، يارب اشفي كل مريض واحفظنا".

وعُرض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج شركة "سينرجي".