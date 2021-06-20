"بحبك ووحشتني".. رسالة إيمي سمير غانم لوالدها في عيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام.

ونشرت "إيمي" صورة والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عيد أب سعيد.. بحبك ووحشتني.. بحبك يا أغلى حب في حياتي".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.