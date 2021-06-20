محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته "كنز" من الحضانة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بتخرج ابنته "كنز" من الحضانة، اليوم الأحد.

ونشر "رمضان"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تخرج ابنته، وعلق: "مبروك ابنتي كنز.. ومبروك لكل الأطفال".

يذكر أن للفنان محمد رمضان ولدا يدعى "علي" (2013) وبنتا تدعى "كنز" (2017) من زوجته نسرين أبو النجا التي تزوجها في أواخر عام 2012.

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان مؤخرا أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.