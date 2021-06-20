تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية بعد عرض فيلم "حبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، مساء اليوم الأحد، إقامة ندوة تكريم للفنانة سلوى محمد علي، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يأتي ذلك ضمن احتفالية خاصة للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين، الذين أدوا بطولة أفلام قصيرة.

يسبق الندوة عرض الفيلم الروائي القصير "حبيب" سيناريو وإخراج شادي فؤاد، ومن المقرر أن يسلم السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، درع المهرجان لسلوى محمد علي.

فيلم "حبيب" إنتاج عام 2019، عرض للمرة الأولى في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وفاز بجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا، ويشارك في بطولته سلوى محمد علي وسيد رجب.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويُقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.