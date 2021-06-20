8 معلومات عن هاني جرجس فوزي: أنتج وأخرج لكبار النجوم.. ووصيته فاجأت الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا اليوم، الأحد، المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:

- هو نجل المنتج الكبير الراحل جرجس فوزي، وشقيق المخرج الراحل أسامة فوزي.

- بدأ مشواره كمساعد مخرج في أعمال منها "الأقوياء" للمخرج أشرف فهمي عام 1980، و"قهوة المواردي" للمخرج هشام أبو النصر عام 1981، و"المتشردان" للمخرج السعيد مصطفى عام 1983، وغيرها.

- وبعد رحيل والده في 8 فبراير 1986، أكمل مشواره في إنتاج الأعمال السينمائية، حتى صار من من كبار صناع السينما في التسعينيات.

- ومن بين أعماله في التسعينيات "زوجة محرمة" لسهير رمزي وفاروق الفيشاوي، "تصريح بالقتل" لمحمود ياسين وبوسي وصلاح قابيل، "الجنتل" و"حسن اللو" لأحمد زكي، "سوق النساء" لحسين فهمي ومحمود حميدة وشريهان، "امرأة فوق القمة" و"الإمبراطورة" لنادية الجندي، وغيرها.

- في الألفية الجديدة أنتج أعمال من بينها: "الكلام في الممنوع، قصاقيص العشاق، علاقات خاصة، وبلد البنات" وغيرها.

- كان أول عمل إخراجي له فيلم "بدون رقابة" عام 2009، من بطولة النجوم: أحمد فهمي، حسن حسني، ماريا، دوللي شاهين، وعلا غانم وغيرهم.

- كان آخر أعماله فيلم "الجرسونيرة" بطولة النجوم: غادة عبدالرازق ونضال الشافعي ومنذر رياحنة عام 2013.

- وكشفت الفنانة نهى العمروسي، وصية هاني جرجس فوزي قبل رحيله، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "هاني جرجس فوزي تعب من 10 أيام وحس إن نهايته قربت، فكانت وصيته إنه لما يموت يدفنوه الأول وبعدين ينشروا خبر موته عشان ما يتعبش حد فينا، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي".

وأعلن عدد من أصدقاء الراحل خبر وفاته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الكاتب الصحفي محمود موسي، الذي كتب على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي وتم تشييع الجنازة بحضور أسرته وأصدقائه".