شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد والى يشارك فى مسلسل "حلم حي" أمام حمدي الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد والي فى مسلسل "حلم حي" مجسدًا شخصية (طارق) الشاب الرياضي الرومانسي الذي يجمعه قصة حب مع بطلة من بطلات العمل الذي يتم تصويره حاليًا في أكثر من موقع تصوير لعرضه قريبًا.

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: حمدى الوزير، ندى بسيونى، منة عرفة، أحمد والى، مصطفى منصور، محمود متولى، كريم عبد الخالق، لبنى عزت، أميرة الشريف، يوستينا إسحاق ويخرجه كامبا وسيعرض قريبًا على إحدى المنصات.

أحمد والي شارك من قبل في مسلسلات "الاختيار 1" مع المخرج بيتر ميمي وفي مسلسل "سكن البنات" مع المخرج محمد النقلي ومسلسل "نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، كما أنه ضمن فريق عمل مركز ”الخليج 365” للثقافة والفنون بالفرقة المسرحية.