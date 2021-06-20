شكرا لقرائتكم خبر عن IMDB يحتفل بعيد ميلاد نيكول كيدمان بـ 89 لقطة من سجل مشاركاتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص موقع التقييمات الشهير IMDB، على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة العالمية نيكول كيدمان، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 54، حيث إنها أحد أشهر النجوم خلال العقدين الماضيين، ولها الكثير من الأعمال الشهيرة التي تربعت على قوائم الأعلى تقييمًا في تاريخ السينما والدراما.

واستعرضت الصفحة الرسمية للموقع الشهير عيد ميلاد النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار، بمقطع فيديو يضم عدد كبير من لقطاتها الشهيرة، التي وصلت لـ 89 عمل سينمائي ودرامي طوال مشوارها الفني، من مولان روج إلى The Undoing.

بداية بزوغ نجمها فى الولايات المتحدة أتى مع فيلم Dead Calm عام 1989, وبعدها توالت النجاحات, فشاركت في فيلم Billy Bathgate 1991, وبعدها في فيلم To Die For عام 1995,ومن ثم مثلت في Practical Magic عام 1998, وفيلم Eyes Wide Shut 1999, الذي شاركت به دور البطولة مع النجم توم كروز التى تزوجته فى وقت سابق.