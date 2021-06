شكرا لقرائتكم خبر عن اللورد نيد ستارك واجهة Game Of Thrones للاحتفال بعيد الأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والخيال Game Of Thrones، على الاحتفال بعيد الأب العالمي، الذى يوافق 21 يونيو من كل عام، بصورة للنجم العالمي شون بين، الذي جسد شخصية اللورد نيك ستارك، حامي منطقة الشمال في المسلسل الأسطوري.

واستغلت الصفحة الرسمية للمسلسل الأسطوري، شخصية نيد ستارك، لإبراز الوجه الحقيقي للأب، حيث انه أفضل من جسد تلك الشخصية لحمايته الدائمة بأولاده في حبكة المسلسل، وتضحيته الأخيرة التي لقى فيها مصرعه بسبب الشرف.

وفى تصريحات مؤخراً لرئيس منصة HBO الأمريكية، أكد من خلالها أن المسلسل الوحيد الذي تم البدء في تصويره هو مسلسل House of the Dragon الذي يسرد قصة حياة التايجريان، مضيفًا أن كل المسلسلات المشتقة والمرتبطة بمسلسل GOT، هو في مراحل مختلفة من المباحثات والمشاورات.

وأكد رئيس المنصة الأمريكية في التصريحات التي نقلتها فاريتي، أن مسلسل House of the Dragon، هو الوحيد الذي تم البدء في تصويره، مؤكدًا أن باقي المسلسلات في مراخل مختلفة من التطور، مضيفًا: "يعتقد المشاهدون أن لدينا 10 مسلسلات تم البدء في تصويرها في الوقت الحالي، وهو ما ينافي الواقع".

يتم تصوير مسلسل House of the Dragon حالياً في إنجلترا، بقيادة المنتج التنفيذي رايان ج.كوندال والمخرج التنفيذي ميغيل سابوشنيك، وهو أحد أعضاء مسلسل "GOT".

مسلسل The House of the Dragon ، مبنى على كتاب "Fire & Blood" لمارتن، وسوف يروي قصة House Targaryen، لم يتم الإعلان عن موعد العرض الأول إلى الان، حيث تدور أحداث House of the Dragon قبل 300 عام من أحداث Game of Thrones، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".