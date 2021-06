شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ثلاثية The Mummy يصدم جمهوره بزيادة وزنه بصورة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا الممثل الشهير بريندان فريزر الذى اشتهر بلعب دور البطولة فى ثلاثية The Mummy مختلفًا تمامًا حينما ظهر فى العرض الخاص لأحد الأفلام مؤخراً مثلما ذكرت عدد من المواقع الأجنبية التى سلطت الضوء على النجم الشهير من خلال اللوك المفاجئ له وتحديدًا بخصوص وزنه الكبير.



بريندان فريزر

وتخلى الممثل عن لياقته المعهودة بأفلام مثل George Of The Jungle و The Mummy وبات بوزن زائد تمامًا.

موقع الديلى ميل بدوره لم يفوت الأمر حينما أكد أن كل المعجبين بـ بريندان فريزر سيندهشوا من أحدث صور له بمجرد رؤية نجمهم الذى طالما اعتاد على التميز بلياقة واهتمام عالى بجسده، إلا أنه واثناء حضور العرض الأول لفيلم No Sudden Move خلال مهرجان Tribeca السينمائي في مدينة نيويورك يوم الجمعة الماضية بات مغايرًا تمامًا.



بريندان فريزر

من ناحية تعد ثلاثية فيلم The Mummy من أشهر السلاسل التى حققت ايرادات عالية فى السينما العالمية، بعدما حققت نجاحاً كبيراً واعتاد الجمهور على متابعتها مع الإطار التشويقى لتلك الأفلام خلال فترة عرضها.