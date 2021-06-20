لمن تقول بلقيس فتحي “انتهى”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة بلقيس فتحي أحدث أعمالها الغنائية المصورة “انتهى” من ألبومها الجديد “حالة جديدة”.

ونشرت بلقيس على صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام” مقطعاً من الأغنية كتبت في بدايته “لازم الواحدة فينا تعرف متى تقول انتهى”، وظهرت بأكثر من “لوك” في مقطع الفيديو.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة من ألبوم بلقيس “حالة جديدة” بعد طرحها أغنيتي “حالة جديدة” و”خاف علي”، اللتين حققتا نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب.

من جهة أخرى، تعيش بلقيس حالة من السعادة بمناسبة حصول أغنيتها مع النجم العراقي سيف نبيل “ممكن” في أقل من شهر على أكثر من 50 مليون مشاهدة على “يوتيوب” وتحقيقها “تريند 1” في عدد من الدول العربية.