هذا الفيلم يتربع على عرش إيرادات السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل فيلم "حارس زوجة القاتل المحترف" (ذا هيتمانز وايفز بادي جارد) صدارة إيرادات السينما الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع مسجلاً ‭‭11.6‬‬ مليون دولار.

الفيلم من إخراج باتريك هيوز وبطولة سلمى حايك وريان رينولدز وصامويل إل جاكسون، ولم يواجه منافسة كبيرة على المركز الأول في الإيرادات بأمريكا الشمالية.



وحلّ في المركز الثاني الجزء الثاني لفيلم "مكان هادئ" (إيه كوايت بليس)‭‭ ‬‬بإيرادات بلغت ‭‭9.4‬‬ مليون دولار، مسجلاً تراجعاً ‭‭22‬‬% عن إيرادات عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

الفيلم بطولة إيميلي بلنت وميليسنت سيموندس ومن إخراج جون كراسنسكي.

وجاء فيلم "بيتر رابيت 2: راناواي" (الأرنب بيتر) في الترتيب الثالث مسجلاً ‭‭6.1‬‬ مليون دولار.

وحافظ فيلم الرعب "الشعوذة 3" (كونجورينج) على المركز الرابع بمبيعات تذاكر بلغت ‭‭5.1‬‬ مليون دولار.

الفيلم بطولة فيرا مارميجا وباتريك ويلسون ومن إخراج مايكل تشافيس.

كما حافظ فيلم (كرويلا) على ترتيبه في المركز الخامس‭‭ ‬‬خلال عطلة نهاية الأسبوع.