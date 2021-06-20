لعشاق "لوبين".. أبرز 5 مسلسلات على نتفليكس تسير على درب المسلسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض شبكة البث الإلكتروني نتفليكس الجزء الثاني من مسلسل الجريمة Lupin "لوبين"، وسط اهتمام عالمي بالمسلسل الفرنسي.

ورغم شعبية مسلسل "لوبين" حول العالم، إلا أن محدودية عدد حلقاته التي لا تتجاوز 5 حلقات كل جزء، تصيب الجمهور بالحزن بسبب رغبتهم في حلقات أكثر من مسلسلهم المفضل.

ويتناول مسلسل لوبين، قصة سارق يحاول الوصول إلى دليل براءة والده، الذي تم اتهامه ظلمًا بارتكاب جريمة سرقة، وعلى الابن تبرئة ذمة الوالد على طريقة السارق النبيل أرسين لوبين.

وتحاول مجلة "نيوزويك" الأمريكية في التقرير التالي رصد أبرز مسلسلات تشبه حلقات "لوبين" لتعويض غيابه.



1- Casa de Papel





يناسب مسلسل "لا كاسا دو بابل" محبي الإثارة ومسلسلات السرقة المنظمة، إذ يدور حول البروفيسور الذي يجمع عصابة لسرقة أضخم بنك في إسبانيا، ويمتد المسلسل لـ 4 مواسم، ومن المقرر طرح الخامس قريبًا.



2- The Great Heist





مسلسل "ذا جريت هايست" من أفضل المسلسلات الكولومبية وأكثرها شعبية على نتفليكس، ومأخوذ عن قصة حقيقية لا تصدق.

ويتناول المسلسل قصة رجل طموح خطط لسرقة بنك كولومبيا الوطني عام 1994، وتمكن من سرقة 33 مليون دولار.

3- Call My Agent





يتناول مسلسل "استدعاء وكيل أعمالي" الفرنسي، قصة 4 وكلاء أعمال يعملون في منظمة خاصة ويحاولون الموازنة بين مهنتهم وحياتهم الشخصية.، ويعرض 4 مواسم من المسلسل على شبكة نتفليكس حاليًا.



4- The Blacklist





يتناول مسلسل "القائمة السوداء" قصة جندي بحرية سابق يتحول إلى مجرم ثم يقوم بتسيلم نفسه طواعية للمخابرات الأمريكية.

فاز المسلسل بجائزة جولدن جلوب عام 2013، ويعرض حاليًا على نتفليكس.

5- Imposters

يدور مسلسل "إمبوسترز" حول 3 ضحايا يجتمعون للإمساك بمجرمة تتزوج الرجال ثم تسرق أموالهم وتفر.