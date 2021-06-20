الجمهوريون يفتحون النار على كيتي بيري وزوجها: يروجون لما لا يفهمون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه نجمة البوب الأمريكية كيتي بيري وزوجها أورلاندو بلوم انتقادات حادة من الجمهوريين، الذين اتهموهم بالترويج لدعاية مخادعة.

ووفقًا لموقع "يونلاد" البريطاني، واجه الثنائي تهمة "البروباجاندا" بعد نشر مقطع فيديو قصير على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، يحذر من مخاطر قمع التصويت.

ويتضمن الفيديو الذي يدور في المستقبل وتحديدًا عام 2055، عندما تخمد الديمقراطية ويقمع المصوتين، حيث يظهر الثنائي في الفيديو يدعون الأمريكيين في الحاضر لحماية الديمقراطية كي لا ينتهي بهم المطاف في ذلك المستقبل.





ويهدف الفيديو إلى مد حقوق التصويت وتغيير القانون بشأن تمويل الحملات كي يقل تأثير المال في عالم السياسة، ولفت انتباه الأمريكيين إلى أهمية قوانين التصويت في الكونجرس.

وانتشر الفيديو الذي قام الثنائي بتصويره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا لدى الجمهوريين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال النائب الجمهوري أندي بيجز: "إن هذا الفيديو أبرز مثال على قيام المشاهير للترويج لنصوص قانونية لا يعرفوا عنها شيئا".

وأضاف: "الأمريكيون أرهقوا من الزيف وتصنع الفضيلة من نجوم هوليوود"، ونصح الثنائي بأن يقضي وقنًا أطول في دعم أمريكا بدلا من التخوف من كراهية الجمهور لهم.

وانتقد الجمهور عدم تركيز البريطاني أورلاندو بلوم على سياسة بلاده، ونصحوه بعدم التدخل في السياسة الأمريكية.





