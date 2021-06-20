محمد رمضان يكذب إدعاءات سميرة عبد العزيز بحقه

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"الخليج 365": نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو رد فيه على إداعاءات الممثلة القديرة سميرة عبد العزيز، مؤكدًا أنّه لم تصدر عنه أي إساءة بحقها.

وقال:" حق الرد بـ قصة الفنانة سميرة عبد العزيز.. الكلام اللي قالته الاستاذة لم يحدث على الإطلاق وعمري في حياتي.. ما كلمت حد أكبر مني بـ الطريقة اللي الاستاذة قالتها..".

وأشار الفنان الشاب في معرض تعليقه إلى السعادة الكبيرة التي غمرته على هامش الواقعة والاتهام الموجه ضده، بسبب ثقة جمهوره به، مضيفاً:" أكثر شيء مفرحني قبل ما أخرج لنفي التصريح.. أن جمهوري منذ اللحظة الأولى.. لم يصدق الكلام اللي تقال وأنه من الممكن أن أقول مثل الكلام الذي قيل.. ومنتظر آرائكم في أغنية ثابت"، واختتم تعليقه بـ جملته الشهيرة" ثقة في الله نجاح".

وكانت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز كشفت أنها تعرضت للإهانة اللفظية من الفنان محمد رمضان، خلال ندوة تكريمها بالمصري اليوم .

وقالت خلال حديثها: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وتسبب ذلك بموجة من الغضب تجاه الممثل المصري الذي اعتاد إثارة الأزمات من حوله، ووصل الأمر بحسب وسائل إعلام مصرية إلى المطالبة بتحرك برلماني ضده، وتحذير أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، بأن "هذه الإساءة للفنّانة سميرة عبد العزيز، والتي تعتبر رمزًا كبيرًا من رموز الفن المصري والعربي، لن تمر مرور الكرام".

لكن المفاجأة أتت حينما صرحت الفنّانة المصرية لـ ET بالعربي بأنها قرأت شتائم محمد رمضان على صفحات تحمل اسمه على "فيسبوك"، دون أن تكون متأكدة إذا كانت رسمية أو موثقة، وقالت إنها "لن تأخذ أي إجراء قانوني ضده لأنه مثل أولادها".

وبعد هذا التصريح بساعاتٍ قليلة، قرر محمد رمضان أن يخرج عن صمته، ويدلي بحق الرد الذي حقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ومثلها على إنستغرام، يضاف إليها مشاهدات متابعيه على "تويتر".

بدورها، سخرت المخرجة كاملة أبو ذكرى من التصريحات الجدلية التي أطلقتها مواطنتها سميرة عبد العزيز، وخالفت رأي نقيب الفنانين المصريين وجموع النجوم بموقفها من الموضوع المطروح في وسائل الإعلام. معربة عن صدمتها واستغرابها من لصق التهم والهجوم المتتالي على محمد رمضان، وذلك من خلال منشور قصير مقتضب، كتبت فيه متهكمة:" يكونش محمد رمضان هو المتسبب في غزو أمريكا للعراق.. زيادة أوي الصراحة..".