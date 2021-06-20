شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث وجهًا لوجه مع كيفين هارت في حلقة عن عيد الأب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم ويل سميث، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو ترويجي لحقلة برنامج redtabletalk، التي يظهر فيها أمام النجم العالمي كيفين هارت، ليتحدثا عن عيد الأب العالمي الذي يوافق غدًا، حيث يجلس الثنائي أمام بعضهما البعض، ويوجهان بعض الأسئلة حول الاحتفال بعيد الاب.

ونشر سميث، مقطع الفيديو منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ضمن حملة الترويج الخاصة بالحلقة، قبل ساعات من بثها حصرياً تزامناً مع عيد الأب العالمي المقرر له غداً، كما ضم الفيديو بعض اللقطات الاجتماعية للنجم العالمي كيفين هارت مع عائلته.

وكان قد ظهر النجم العالمي ويل سميث صاحب الـ 52 عاماً في الفيديو الذى نشره منذ ايام، وهو يمارس تدريباته القاسية داخل صالة الجيم، والذي ظهر فيه وهو في لياقة بدنية مرتفعة، مقارنة بظهوره منذ عدة أشهر بزيادة كبيرة في الوزن.

وسرعان ما حصد سميث الكثير من التعليقات والإعجابات على الفيديو الذى نشره منذ قليل، حيث حصد الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات، والتى جاءت غاليتها داعمة ومحفزة له لاستمراره في عملية الوصول للفورمة المثالية.

ويواصل سميث العمل الجاد في صالة الألعاب الرياضية، بعد أن أعلن في مايو الماضى أنه كان في "أسوأ شكل" في حياته بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، ويشارك الممثل البالغ من العمر 52 عامًا، منذ مايو فيديوهات وصور تكشف عن روتينه التدريبي الشاق من أجل استعادة لياقته والحصول على قوام مثالى، حيث يرفع الأثقال للتقوية عضلات ساقه ومختلف عضلات جسمه.