شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة ربي عطية: فيلم "بيت اتنين ثلاتة" استمر تصويره 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرجة ربي عطية عقب عرض فيلمها المشارك بالمهرجان "بيت اتنين ثلاثة" وأدار الندوة الناقد محمد سيد عبد الرحيم.

ومن جانبها قالت المخرجة اللبنانية ربي عطية: "لقد قمت بتصوير الفيلم بعد إصابة ولدتي بالسرطان، بعد رجوعها من باريس، واستمر التصوير بالفيلم أربعة سنوات والفيلم هو محاولة لإستعادة طفولتي ومرحلة الاجتياح الإسرائيلي في الثمنينات، والعالم الإستهلاكي الذي سيطر علي كل جيلي من حياة استهلاكية بدون خسارة وبدون تهجير مثلما فعل أهالينا مع الإجتياح حاولت المخرجة أن تسلط الضوء علي حياة ولدتها والصراع النفسي الداخلي الذي سببه التهجير والحرب والوحدة والغربة".

وأوضحت المخرجة أثناء الندوة أنها كانت حريصة أن تصور فيلم عن علاقتها بأمها وبين المعركة المستمرة في الاستسلام الداخلي للأم لعدم رجوعها والاستقرار في الاردن، وعبرت عن افتقدها بإحساس الجماعة والمكان حيث النشأة التي مازالت تتذكره رغم مرور السنين.

وأكدت المخرجة ربي عطية أنها كانت حريصة علي الحالة الخاصة في الفيلم دون اي تجميل في المونتاج لذلك غيرت المونتير عدة مرات واستقرت علي المونتيرة ساندرا التي كانت متحمسة علي ترك الفيلم بحالتة، مؤكدة انها حريصة أن تظهر أمها بطريقة تناسبها وليست فرجة.

وفي نهاية حديثها أوضحت أن الفيلم يسلط الضوء علي الحالة الداخلية الخاصة بين الام وابنتها .