شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ"الخليج 365": النجاح يولد لديّ طاقة إيجابية وأستعد للحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب" وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف كما أنه يجهز لعدد من الحفلات سوف يعلن عنها قريبًا، وأكد أن القادم بالنسبة له أقوى بكثير.

يذكر أن أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم، وتحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وقد كشف النجم محمد منير من قبل في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن سبب تغيبه عن حضور حفل تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكى أمس الأول، حيث قال إنه بصحة جيدة، ولا يعانى من أى أزمات صحية، وإنما جاء تغيبه بسبب تزامن موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مع موعد الحفل، وهو السبب الوحيد الذى منعه من الحضور وتسلم تكريمه.