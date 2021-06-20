نهى العمروسي تكشف سر وصية هاني جرجس فوزي بدفنه قبل إعلان خبر وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نهى العمروسي، وصية المخرج هاني جرجس فوزي، قبل رحيله عن عالمنا اليوم الأحد 20 يونيو الجاري.

وكتبت العمروسي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "هاني جرجس فوزي تعب من 10 أيام وحس إن نهايته قربت، فكانت وصيته إنه لما يموت يدفنوه الأول وبعدين ينشروا خبر موته عشان ما يتعبش حد فينا، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي".

وأعلن عدد من أصدقاء الراحل خبر وفاته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الكاتب الصحفي محمود موسي، الذي كتب على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي وتم تشييع الجنازة بحضور أسرته وأصدقائه".

هاني جرجس فوزي منتج ومخرج من كبار صناع السينما في فترة التسعينيات، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي، كان أول عمل إخراجي له فيلم "بدون رقابة"، ومن أعماله: "بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، امرأة فوق القمة"، وكان آخر أعماله فيلم "الجرسونيرة" بطولة غادة عبدالرازق ونضال الشافعي ومنذر رياحنة عام 2013.