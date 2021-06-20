هكذا احتفلت شيرين رضا بعيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة شيرين رضا، بعيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام.

ونشرت شيرين، صورة لوالدها الفنان الراحل محمود رضا، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "عيد أب سعيد لأفضل أب وإلهامي طوال الوقت.. اشتقت لك يا أبي".

يذكر أن شيرين رضا، ظهرت كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "حرب أهلية" والذي عُرض في دراما رمضان 2021.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، محمود حجازي، رشدي الشامي، مايان السيد، سينتيا خليفة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.