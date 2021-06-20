"محترم وعنده عزة نفس وبيصلي".. فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دافعت الفنانة فريدة سيف النصر، عن الفنان محمد رمضان، بعدما تعرض في الأيام الماضية لهجوم بسبب تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز، التي اتهمته أنه قام بسبها منذ عامين وقال لها "شحاتة".

وكتبت فريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "كلمة حق لرمضان.. حواديت حصلت قدامي، محدش يقولي هتخسري جمهورك وأنصحك ماتدافعيش عنه، نصيحة مايعلقش أحسن علشان لا أنت ولا غيرك هاتنفعني يوم وقفة الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس وكتم الشهادة نار تقيد في القلب تسوده.. عنده عيوب آه لكن متربي واللي بيحترم أبوه وأمه بيحترم الكبار.. وولا حد يقولي بتطبلي له والسبوبة خلصت، يا ابني الشغل اللي أنا اشتغلته مع كل النجوم الكبار يخليني أكره وأحتقر الوسط واللي بيحصل فيه دلوقتي.. فمش عايزة تعليقات كلها هري وبس".

وأضافت: "وتاني هو فيه عيوب آه وكلنا عيوب، يالله هقولهاله لأول مرة، عيوبك، عنيد، صوته من دماغه، متهور، كياد، بيفرس ناس وبيظهر نعم الله عليه ماستعانش على قضاء حوائجه بالكتمان نصيحة النبي، وبيجيب لنفسه ولأهله القر، وفي ناس بتغير وتكره الخير للناس.. ده ليه لأننا مختلفين، كل الدنيا العالم الناجحين أوي بيفرحولهم إحنا لأ، هو كان فاكر زي ما يفرح الناس هاتفرحله، وقدامكم مثلا محمد صلاح اتكرم في العالم كله في مصر لو ماكانش جري كان اتدمر خالص، يخرب بيت كده إحنا ماكناش كده جرالنا إيه دي في ناس بتدعي بزوال النعم يا ساتر يارب".

تابعت: "رمضان غلطان في حاجات كتير ماشي من وجهة نظرك، بس هو شايفها صح هو حر زي ما أنت حر.. في حاجات من غير قصد والناس حواليه مابتاخدش بالها تدفع حاجاته في وقتها الشغل لاهيهم فنلاقيه كل شوية حد يسب فيه، ده عيب في إدارته أو جايز حد قاصد ولا تعلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ربنا ينجيك يا ابني".

وأكملت: "قولوا اللي تقولوه.. لكن أشهد بالله العلي العظيم الحق العدل الشهيد وبالصلاة على رسول الله الصادق الأمين.. إن ما أقوله حدث عدة مرات أمامي، محمد بيقوم لكل كبير سن أو أقدم منه في المهنة يحبه ويحترمه ويقول له أحلى تحية من نجم ميجا ستار للجميع.. مثل الراحل ريحان ويقبل يده ورأسه.. عارفة عبدالرسول ويبوس إيدها.. فواز.. حتى العمال الكبار.. محمد محترم جدا يا جماعة مع كل اللي حواليه.. بالبلدي غلبان جواه الشاب اللي اتقهر وربنا اداله ومش فاهم بيتلطش ليه، ده شغل ربنا وجواه عزة نفس عاجباني مابينحنيش غير لله، وبيصلي فاحترمته أكتر، وتاني عنده غلط أه وكلنا بنغلط".

واستطردت: "وعلشان تعرفوا هحكي حكاية بعد إذنكم جميعا هاتعرفوا منها كتير.. قاعدين بنتفرج على مشهد وبنتكلم في الاستراحة ودخل حبيب قلبي رياض الخولي اللي هناني بأدائي في أعمالي، ورياض معلم ونعلم جميعا قدر بعض ونحكي على الصعوبات وذكريات ومواقف.. وفجأة التفت لرمضان وقال له أنا زمان كنت أنت شغال معانا وكانوا جايبين لي كرفان ده رياض اللي بيقول وكمل، دخلت لقيتك بتغير جلابية والإنتاج سمح لك فروحت مزعق وقولت مين جاب ده هنا وزعقتلك ونزلوك.. وكمل رياض وقال له اوعى تكون زعلان مني (دي أخلاق رياض).. رد رمضان وقال حقك يا أستاذ وأنا عمري ما أزعل من حق حد وحضرتك على راسنا وأنا والله ما فاكر حاجة (ده رد رمضان)".

واصلت: "أكيد ده اتكرر كتير مع محمد حاجات حكاها وحاجات لأ.. وأهو بقى له معجبين في العالم ونجم وبطل ومحبوب وماديا ما شاء الله وده (رد ربنا).. يوم أنا بقى ما تقابلت معاه لأول مرة لقيت فراشة حلوة طيبة جت جري عليا وبوس راس وإيد وترحيب وأخلاق وكلام طيب.. والله العظيم بيشتغل مع عيال بمعنى كلمة عيال سواء شهرة أو كم أعمال أو جماهيرية من النوعين ذكر وأنثى بتبقى بعيد عنكم ضربة القلب والغرور يا عين أمهم فهمهم غلط إن التناكة بداية النجومية والنجاح.. لأ بيفشلوا بعد شوية، يبقى نفكر بقى بالعدل.. الجدع ده اللي قد ابني بالظبط.. ربنا اداله ليه؟ بيحبب خلقه فيه ليه؟ إيه دراكم اتعمل فيه إيه تاني.. أنا بقول أهو كده كتير.. والله".

تابعت: "أما السيدة الفاضلة جيل فاتن حمامة وصديقتها الوحيدة.. سميرة عبدالعزيز.. احتراما لها لن أكذبها أبدا.. ولكن رسالة وصلت لك من مين أكيد يا رمضان حد بيعزك أوي وخد موبايلك ده أنت متحارب من أيام 20 مليون مايعرفوش الله أكبر أجرك حاليا.. يعني كتمتي في قلبك 6 سنين؟ وبعدين دي مش شغلته إن حد يرفض دور فيتقهر ويكلمه يردح له.. يعني حتى لو حصل اشمعنى دلوقتي يا حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أنا اتشرفت بيها وعملت معانا في مسلسل الرحايا أخت نور أبو دياب زوجي، واتقابلنا كتير كانت مالية الشغل علينا أسالوا الجميع والله حاجة كده خيال بتتعامل حقيقي بأسلوب فاتن حمامة، شوفوا بقى الرقي ما هو قول لي من تعاشر".

اختتمت: "ربنا يهدي الجميع لبعض ويهدي النفوس، هو إحنا بندور على مشاكل بأثر رجعي، والله ما مستاهلة حقك عليا أنا ولو إن أقسم بالله قسم يتهز له 7 سموات دي مش أخلاق محمد.. واللي هايقول سبوبة وقرف ورحمة أمي هازعل منكم حبايبي وعارفين إني حقانية وما بياخد الروح إلا اللي خلقها.. وأشكركم".

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قالت في تصريحات صحفية، إن الفنان محمد رمضان سبها، قائلة: "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، وقالي يلا يا شحاتة.. أنا باخد ٢٠ مليون، وأنتِ ٢٠ ألف"، ورد رمضان في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية، نافيا ذلك.