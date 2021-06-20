سيمون تنعي المخرج هاني جرجس فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة سيمون، المخرج هاني جرجس فوزي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 20 يونيو الجاري.

ونشرت سيمون صورة الراحل هاني جرجس فوزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي، الله يرحمه يارب".

وأعلن عدد من أصدقاء الراحل خبر وفاته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الكاتب الصحفي محمود موسي، الذي كتب على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي وتم تشييع الجنازة بحضور أسرته وأصدقائه".

هاني جرجس فوزي منتج ومخرج من كبار صناع السينما في فترة التسعينيات، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي، كان أول عمل إخراجي له فيلم "بدون رقابة"، ومن أعماله: "بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، امرأة فوق القمة"، وكان آخر أعماله فيلم "الجرسونيرة بطولة غادة عبدالرازق ونضال الشافعي ومنذر رياحنة عام 2013.