دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأب.. وتهدي كلمات مؤثرة لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أهدت الفنانة دنيا سمير غانم، كلمات مؤثرة لوالدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، بمناسبة عيد الأب الذي يوافق 21 يونيو من كل عام.

ونشرت دنيا صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقة "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم، بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي".

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم توفي قبل شهر تقريبا، بعد صراع مع المرض، وتم دفنه في مقابر أسرته بمدينة نصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.