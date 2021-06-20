وفاة المخرج هاني جرجس فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا منذ قليل، المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي.

وأعلن عدد من أصدقاء الراحل الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الكاتب الصحفي محمود موسي، الذي كتب على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي وتم تشييع الجنازة بحضور أسرته وأصدقائه".

ومن أشهر أفلام الراحل هاني جرجس فوزي "بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، امرأة فوق القمة".