اكتشاف كنيسة غارقة في تركيا عمرها 1600 عام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 6:40 مساءً

بالرغم من الآثار السلبية التي طالت مجالات عديدة بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها العديد من الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أنه يوجد بعض الآثار الإيجابية أيضا، كما حدث مؤخرا في تركيا.

وفي التفاصيل، فقد ساهم الإغلاق الذي فرضته الحكومة التركية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في تطهير المسطحات المائية من التلوث، الأمر الذي كشف عن أطلال كنيسة القديس نيوفيتوس التي تعود إلى العصر البيزنطي.

وظهرت أطلال الكنيسة التي يزيد عمرها على 1600 عام، بشكل واضح في بحيرة “إزنك” في شمال غرب تركيا، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وصنّف للمعهد الأثري الأميركية كنيسة القديس نيوفيتوس، كواحدة من أفضل عشرة اكتشافات لهذا العام.

ويعتقد الباحثون أن الكنيسة بنيت في القرن الرابع، وقد دمرت وغمرتها المياه بعد زلزال وقع في المنطقة قرابة العام 740.

ويقول مصطفى شاهين، أستاذ علم الآثار في جامعة بورصة أولوداغ: “وجدنا بقايا كنيسة وهدفنا اليوم هو فتح متحف تحت الأرض للسماح للسياح برؤية أساسات الكنيسة الواقعة على عمق ٥ – ٧ أقدام تحت المياه في بحيرة إزنيك، في بورصة، تركيا.”

ويقول شاهين أنه من المرجح أن تكون الكنيسة قد بُنيت في القرن الرابع تكريماً للقديس نيوفيتوس الذي استشهد خلال فترة حكم الإمبراطور الروماني دقلديانوس في العام ٣٠٣

وكان نيوفيتوس قد سافر الى نيقية (اليوم في شمال غرب تركيا) للتنديد بالوثنيّة خلال حملة الاضطهاد التي شنها دقلديانوس. وبُنيت الكنيسة في المكان حيث قُتل على يد الجنود الرومان بطريقة وحشيّة في حين كان لا يبلغ من العمر إلا ١٦ سنة.

ويتوقع شاهين ان تكون الكنيسة قد بُنيت في العام ٣٢٥ “من المرجح أن تكون قد بُنيت في العام ٣٢٥ بعد المجمع الأوّل في إيزنيك. وفي جميع الأحوال نرجح أن تكون الكنيسة قد بُنيت في القرن الرابع ومن المثير للاهتمام ان تكون لوحات من القرون الوسطى لا تزال موجودة وهي تُظهر عملية القتل أي كيف قٌتل نيوفيتوس عند حافة البحيرة.