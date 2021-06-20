أحمد عز يسابق الزمن للانتهاء من “الجريمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم أحمد عز تصوير المشاهد الداخلية لفيلم “الجريمة”، للانتهاء من التصوير خلال 10 أيام، ليبدأ مونتاج الفيلم، ليكون جاهزاً للعرض، حيث من المتوقع طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

تدور أحداثه في إطار تشويقي وأكشن، في نهاية حقبة التسعينات، حول مجرم ينفذ عدداً من الجرائم، بأسلوب الجريمة الذكية، حيث يستخدم في تنفيذ جرائمه وسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصالات المتطورة في وقتها، غير أن الأقدار تقوده لارتكاب جريمة تقليدية يتورط فيها، فيحدث ما لم يتوقعه، ويورط كل من حوله معه، لتتوالى الأحداث في إطار مشوق ومثير.

يشارك في بطولة فيلم «الجريمة»، منة شلبي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، سيد رجب، محمد جمعة، ناردين فرج، وحجاج عبد العظيم، تأليف وإخراج شريف عرفة.

عز مرتبط أيضاً باستكمال فيلم «كيرة والجن» أمام النجم كريم عبد العزيز، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والذي انتهى من تصوير أكثر من 60% من الفيلم، ومن المنتظر أن يواصل استكمال مشاهده بعد الانتهاء من تصوير «الجريمة»، ليبدأ بعدها التفرغ لتصوير عملين آخرين، الأول هو الجزء الثالث من «أولاد رزق» تأليف صلاح الجيهيني وإخراج طارق العريان، مع نفس أبطال الجزأين السابقين، والفيلم الثاني «شلة ليبون» الذي يجمع لأول مرة بين عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، بالإضافة إلى ماجد الكدواني ومنة شلبي.