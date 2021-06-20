متحديًا محاولات طمس الهوية الفلسطينية.. محمد عساف يطرح قصّة الجفرا والدحيّة وليّا وليّا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم الفلسطيني محمد عساف أحدث أعماله الغنائية “ليا وليا” من ألبومه الوطني الجديد “قصص عن فلسطين”، ونشر عساف عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من الأغنية معلقاً عليها: “اليوم هي قصة الجفرا و الدحيّة و ليّا و ليّا.. قصة التراث والشعب الصامد في وجه محاولات طمس الهوية ليّا و ليّا من البوم قصص عن فلسطين”.

ويعتبر هذا العمل هو الرابع من ألبوم محمد عساف الوطني “قصص عن فلسطين”، الذي يطرح منه أغنية كل فترة، وأغنية “ليا وليا” من كلمات سامي عفانة وألحان محمد المدلل، وإشراف فني أنس النجار.

وكان محبوب العرب قد أصدر 3 أغنيات من الألبوم وهي “بحرك غزة”، و”بنات بلادنا”، وجينالك يا فلسطين” وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ألبوم “قصص عن فلسطين” يتضمن 7 أغنيات جميعها عن فلسطين وأهلها ومدنها وقراها، يحكي من خلالها محمد عساف رسائل حب لأهل فلسطين وشعبها الطيب.

الجدير ذكره أن ألبوم “قصص عن فلسطين” تأجل صدوره لأكثر من مرة نظرًا لما شهدته فلسطين من أحداث مؤلمة في الفترة الأخيرة.