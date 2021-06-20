زياد برجي: انتظروني مع جورج وسوف في أغنية من العيار الثقيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر النجم اللبناني، زياد برجي، عن سعادته بأجواء برنامج “غني ع العالي”، الذي يحل ضيفاً على حلقته، التي تعرض على قناة أبوظبي، يوم الخميس 24 يونيو، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيقدم برجي مجموعة من أبرز أغنياته، خلال الحلقة، منها: “أنا وياك، مش طايق، وين بدك تروح، الحب ضيعني، ويا غالي عليي”.

وقال برجي عن أنه يستعد لإطلاق أغنية جديدة هذا الصيف، تعاون فيها مع الشاعر أحمد ماضي وهادي شرارة، فضلاً عن إطلاقه أغنيتين لأحد الأفلام في أكتوبر المقبل.

كما كشف زياد برجي لأول مرة عن أنه سيتعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف في تلحين أغنيته المقبلة، التي تحمل عنوان “بيتكلم عليي”، وذلك بعد أن تعاون معه سابقاً في أغنية “بيحسدوني”.

وقال: “من بعد هالعمر وهالصداقة حبيت عيد التجربة مع جورج وسوف بأغنية من العيار الثقيل”.