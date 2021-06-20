شريف دسوقي يكشف تطورات جديدة بشأن وضعه الصحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف الفنان المصري، شريف دسوقي، تفاصيل تطورات وضعه الصحي، في ظل إجرائه عملية جراحية خضع فيها لبتر ساقه، مشيراً إلى أنه سيخوض خطوة جديدة في حياته، حيث يقوم الأطباء بالحصول على مقاسات الطرف الاصطناعي الذي سيتم تركيبه له.

وعبر دسوقي عن سعادته بتلك الخطوة الإيجابية في حياته، كون الطرف الاصطناعي سيساعده على المشي، ووجه الشكر لرئيس بلاده، بعدما أمر بإحضار طرف اصطناعي له من الخارج، وسيتم تركيبه له في مصر.

وتابع دسوقي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “حديث القاهرة”، الذي يقدمه الإعلامي خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه بعد تركيب الطرف الاصطناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي.

وبين أنه لا يمانع في تلك الخطوة، خاصة أن هناك عدداً من لاعبي الكرة لديهم هذه الساق الاصطناعية، ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد، مبيناً أن عمليته الأخيرة التي أجراها تكللت بالنجاح، مرجعاً الفضل بعد الله للطب المصري وقوته.

ومؤخراً، فاجأ الفنان حسن أبو الروس متابعيه بفيديو جديد، يظهر فيه برفقة الفنان شريف دسوقي، عبر حساب الأخير في موقع “فيسبوك”، موجِّهاً رسالةً للجمهور، الذي أكَّد أنَّه يفتقده بشكلٍ كبير.

وأشار إلى أنَّه يستعد للعودة إلى الجمهور من جديد، موضحاً أنَّه فنان ومشاعره مُرهفة.