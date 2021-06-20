في تطور جديد.. طفل “ذا فويس كيدز” يودع في دار رعاية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شهدت قضية معاذ عيسى، أحد المشتركين السابقين في برنامج “ذا فويس كيدز”، تطورات جديدة حيث جددت نيابة الطفل، في مصر، إيداعه 15 يوماً فى دار رعاية الأحداث، بعد أن تسبب في تعريض حياة طفل للخطر، حتى أصبح بين “الحياة والموت”.

ووجهت النيابة إلى طفل “ذا فويس كيدز” تهمة الاعتداء بالضرب على جاره، وغرس مفتاح (آلة حادة) في رأسه، ما سبب له في إصابة بالجمجمة، ونزيفاً بالمخ ليدخل في مرحلة حرجة.

يأتي هذا القرار، بعدما أصدرت النيابة العامة أمراً بإيداع متسابق “ذا فويس كيدز” أسبوعاً بإحدى دور الملاحظة، بسبب ما أقدم عليه.

ووفق حديث والدة الطفل المعتدى عليه، وهو جار معاذ عيسى، أكدت عبر تقارير صحافية أن مشترك “ذا فويس كيدز” ليس صديقاً لابنها، لكنه جارهم، وأحياناً يتواصلان.

وأوضحت والدة الطفل، الذي يدعى حسن (15 عاماً)، أن ابنها ومعاذ تقابلا، ونشب بينهما خلاف حتى تلفظ معاذ بكلمات أثارت الاستفزاز، ثم اعتدى على ابنها بمفتاح (آلة حادة) على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة، ونفذ المفتاح داخل رأسه.

وأشارت إلى أن ابنها أجرى عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية والعلاج الذي يتطلب وقتاً لإنقاذ حياته بشكل كامل.