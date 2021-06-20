شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع لـ فيلم In the Heights بعد 9 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم In the Heights على تقييم 96% من قبل 275 ناقدا عالميا، و95% من قبل أكثر 1000 مشاهد، على موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 11 يونيو الجارى.



In the Heights

ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد In the Heights إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و23 دقيقة.

ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم الجديد In the Heights فى المجتمع الأمريكى من أصل إسبانى فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".