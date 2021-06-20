شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا وإيمى سمير غانم يكرمان والدهما برسالة خاصة فى يوم الأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل حزنهما على والدهما، نشرت كل من إيمي ودنيا سمير غانم، صورة لوالدهما النجم الراحل سمير غانم، بمناسبة "عيد الاب"، وعلقت إيمي علي الصورة، "عيد أب سعيد.. أحبك.. وأفتقدك كثيرًا.. بحبك يا أغلي ما في حياتي".



ايمي سمير غانم



دنيا سمير غانم

في حين عبرت دنيا، عن حبها وافتقادها لوالدها، بتعليقها علي الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم بحبك أوي وبشكرك علي كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك.. كلها حب وضحك ودلع و سعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي.. ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي".

فيما كانت ايمى، قد نشرت صورة، صباح اليوم الأحد، لوالدها النجم الراحل سمير غانم علي خاصية القصص القصيرة بحسابها بموقع انستجرام.

ايمي سمير غانم

ومن جانبها، واصلت النجمة دنيا سمير غانم الدعاء لوالدها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة، كما حرصت على الدعاء لوالدتها النجمة دلال عبد العزيز بالشفاء من الوعكة الصحية التي تمر بها بالوقت الحالي، حيث نشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي يا حبيبي و يشفيكي يا مامي يا حبيبتي و يقويكي.. بحبكوا أوي أوي...اللهم اشفي مرضانا و ارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".

دنيا سمير غانم

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

من ناحية أخرى كان الإعلامي رامي رضوان، قد حرص على توضيح تفاصيل الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، التي تخضع لرعاية صحية حاليًا بعد شفائها من فيروس كورونا، ليطمئن جمهورها ومتابعيها عنها.

وقال رضوان، في بوست نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام": وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعًا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".