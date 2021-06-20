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القاهرة - سامية سيد - فتح صالات عرض إضافية لفيلم "مش أنا" لـ تامر حسنى فى الخليج بسبب الإقبال عليه

ذكى مكاوى

أعلن محمد ناقرو، الموزع السينمائى بالخليج لفيلم النجم تامر حسنى "مش أنا"، عن فتح صالات عرض إضافية للفيلم، وذلك قبل طرحه بدور العرض هناك، نظرًا لحالة الإقبال الشديدة على الفيلم من قبل الجمهور الذى ينتظره، وهو ما دفعهم لاتخاذ هذا القرار حتى يتسنى لأكبر قدر من الجمهور ومحبى تامر حسنى من مشاهدة العمل مثلما ذكر عبر الحساب الرسمي للموزع على موقع إنستجرام في تهنئته للنجم تامر حسنى، مؤكداً أن تلك هى المرة الأولى التى يحصل فيها ذلك.



موزع فيلم تامر حسنى

من ناحية أخرى كان قد تخطى برومو فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى 13 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، حيث ظهر به تامر بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، وكان قد تصدر البرومو مؤخرًا مؤشرات البحث.



صورة لـ تامر حسني أمام بوستر الفيلم

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.