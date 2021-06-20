شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر سيدة عصبية في منطقة عشوائية بمسلسل "حلم" للمخرج حسني صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة نهال عنبر، خلال الفترة المقبلة بدور جديد خلال مسلسل "حلم"، والذى سيعرض في 30 حلقة خارج موسم رمضان وتجسد خلاله شخصية أم وزوجة عصبية تعنف زوجها وابنها، وهى من منطقة عشوائية وتنتقل الى مكان أفضل.



نهال عنبر

وكشفت الفنانة نهال عنبر عن تفاصيل المسلسل ودورها في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "أنا بجسد دور سيدة تعيش في منطقة عشوائيات وتنتقل فيما بعد الى حى الأسمرات، وهى سيدة عصبية جدا ولدى ابن وتنشأ بينى وبينه عدة مشاكل لعدم اعجابى بتصرفاته وبحاول أصلح حاله بأنه ينزل يشتغل في عمل محدد، كما انى متزوجة من شخص وهو ليس والد ابنى ويجسده الفنان مدحت تيخا ويعمل مطرب ولكنها لا تعترف به ولا يعجبها تصرفاته فتقوم بتوبيخه بشكل دائم، يعنى مثل أي بيت مصري بمشاكله".



نهال عنبر

وأضافت نهال عنبر: "صورت في المسلسل 4 أيام ومن المقرر استكمال التصوير خلال الفترة المقبلة، والمشاهد التي جمعتنى حتى الان بالفنان مدحت تيخا والفنانة وفاء عامر، ولكن يوجد ناس كثيرة مشاركة بالمسلسل من بينهم، صابرين، كمال أبو رية، محمد رياض، وأنوشكا، ونضال الشافعى.



نهال عنبر

وتابعت نهال عنبر: "المسلسل يدور أحداثه حول جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال الى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة".



نهال عنبر

مسلسل "حلم" بطولة صابرين، محمد رياض، نهال عنبر، وفاء عامر، كمال أبو رية، انوشكا، نضال الشافعى، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، شريف خير الله، رشا الخطيب، ياسمين جمال، محمود الجابرى، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج حسنى صالح.



نهال عنبر