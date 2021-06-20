- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 05:52 مساءً - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم الجمعة، حفلاً في القاهرة شهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً وقد نشرت نانسي عدة صور لها من الحفل عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنانسي من الحفل، حيث اعتذرت قبل تقديم أغنية جديدة عن تغير صوتها.
وأوضحت نانسي أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت ممازحة الجمهور: “لست مصابة بفيروس كورونا المستجد”، مؤكدة أنها أجرت تحليل (PCR) وكانت نتيجته سلبية، وأنها أصيبت بالإنفلونزا.
وجاءت أغلب التعليقات على الفيديو فيها تمنيات بالشفاء للفنانة المحبوبة.
يذكر أن نانسي عجرم طرحت خلال الأيام الماضية أغنية “مشكلتك الوحيدي”، من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم رزق.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تعتذر بسبب تغير صوتها في احدث حفلاتها.. وتوضح السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.