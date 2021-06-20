نانسي عجرم تعتذر بسبب تغير صوتها في احدث حفلاتها.. وتوضح السبب!

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 05:52 مساءً - أحيت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، يوم الجمعة، حفلاً في القاهرة شهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً وقد نشرت نانسي عدة صور لها من الحفل عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنانسي من الحفل، حيث اعتذرت قبل تقديم أغنية جديدة عن تغير صوتها.



وأوضحت نانسي أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت ممازحة الجمهور: “لست مصابة بفيروس كورونا المستجد”، مؤكدة أنها أجرت تحليل (PCR) وكانت نتيجته سلبية، وأنها أصيبت بالإنفلونزا.

وجاءت أغلب التعليقات على الفيديو فيها تمنيات بالشفاء للفنانة المحبوبة.



يذكر أن نانسي عجرم طرحت خلال الأيام الماضية أغنية “مشكلتك الوحيدي”، من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم رزق.