فيديو مركب يثير حنين قصي خولي إلى مسلسل “2020”.. فكيف علق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر النجم السوري، قصي خولي، عن سعادته بمقطع فيديو مركب وصله من واحد من جمهوره، تضمن مشاهد من مسلسله “2020”، الذي جرى عرضه في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً حينها.

وشارك خولي جمهوره عبر حسابه في “إنستغرام”، مقطع الفيديو الذي جاء مركباً على كلمات أغنية “شادد حزامي”، للمطرب محمد الشيخ، تقول بدايتها: “من احضر كلشي يصير ما يوصفني تعبير كبير وما هزني صغير”.

وقال خولي، الذي جسد شخصية “صافي الديب” في المسلسل، إن الفيديو أثار بداخله الحنين لهذا المسلسل، في ما يبدو أنه ارتبط بتلك الشخصية وأحداث العمل التي تفاعل معها الجمهور ليس في لبنان فقط، ولكن في جميع الدول العربية.

وترك خولي تعليقاً على المقطع، فقال: “يا عفو الله، وبفففف، وصافي الديب، والله اجتني موجة حنين لهالمسلسل بعدهالمقطع يالله رايح أحضر بوسات لعيونكم”.

وكانت قد أعلنت نادين جابر، كاتبة مسلسل “عشرين عشرين”، عن وجود جزء ثانٍ من العمل، وسيتواصل فيه الصراع، موضحة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، أن “صافي لم يمت! والنهنهة بينه وبين النقيب سما لم تنتهِ بعد”.

وتابعت نادين جابر، قائلة: “الصراع مازال مستمراً بين الخارجين عن القانون، والمسؤولين عن تنفيذه”، معلنة عن جزء ثانٍ من المسلسل يتم عرضه في دراما رمضان 2022.

ويشارك في بطولة مسلسل “عشرين عشرين”، بجانب قصي خولي، كل من: نادين نجيم، ورامي عياش، ورولا بقسماتي، ورندة كعدي، وماريتا الحلاني، وغيرهم، وهو من إخراج فيليب أسمر، وكتابة نادين جابر وبلال شحادات.