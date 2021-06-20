مايا دياب تقفز بالحبل في “أحلى كلام”.. وتتخطى مليونَيْ مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة اللبنانية، مايا دياب، أن تحصد نجاحاً كبيراً لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “أحلى كلام”، التي طرحتها عبر “يوتيوب”، واقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة.

وظهرت دياب في الكليب بطريقة لفتت الانتباه، حيث ارتدت ملابس جلدية، وكانت تقفز فوق الحبل على المسرح، ما جعلها محط أنظار الجمهور، نظراً لخفة حركتها على المسرح ورشاقة جسمها.

وأغنية “أحلى كلام” من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمود خيامي، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري، وقد تم تصويره في عدد من مواقع التصوير الداخلية.

ومؤخراً، أعلنت دياب عن تعاونها مع المطرب الشعبي المصري محمود الليثي، لأول مرة، في أغنية جديدة تحمل اسم “حطالي روج”.

كما كشفت دياب، أيضاً، عن تعاونها مع مواطنها المخرج والمطرب جاد شويري، لتصوير كليب أغنيتها الجديدة، المقرر طرحها، خلال الفترة المقبلة، دون أن تعلن عن اسم الأغنية.