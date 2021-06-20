نسرين طافش تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة السورية، نسرين طافش، جمهورها بالكشف عن مواصفات فتى أحلامها، مشيرةً إلى أن أهم شيء بالنسبة لها أن تكون لديه خلفية عن طريقة إعداد الطعام.

وكتبت نسرين عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، ردًا على أحد متابعيها، أن أهم شيء أن يكون محباً للطهي، وصاحب شخصية صادقة معها ولديه ثقة بالنفس وحنون، وأن يكون ذا قلب طيب ومحباً للحياة والعائلة والأطفال.

وتابعت الفنانة السورية أن فتى أحلامها لابد أن يكون محترماً لها ولشخصيتها، ويراعي ربنا فيها، من أجل استمرار الحياة بالشكل الصحيح.

يذكر أن نسرين طافش كانت قد أعلنت، نهاية عام 2020، أن زواجها سيكون بداية العام الجديد 2021، إلا أنها فاجأت الجميع بخبر فسخ خطوبتها.

وأطلقت الفنانة السورية، منذ فترة تصريحات إعلامية، كشفت من خلالها عن السبب وراء فسخ خطوبتها، مشيرةً إلى أن الشخص الذي ارتبطت به “شخص مُحترم”، إلا أنه لابُد أن يكون هناك التقاء روحي وفكري بينهما، وهذا لم تجده.. على حد وصفها.

على الجانب الآخر، كانت قد شاركت نسرين جمهورها، مؤخراً، لحظات من حياتها اليومية، وأثناء قضاء الإجازة الصيفية في جزر المالديف، حيث نشرت مجموعة صور جديدة عبر حسابها على “إنستغرام”، أثناء استمتاعها بالشمس والبحر في إحدى الجزر هناك، حيث علقت على صورها بفستان أصفر وبقبعة صفراء، قائلة: “إنه شهر يونيو، وهذا العالم الذي تفوح منه الورود، والشمس كانت مثل مسحوق الذهب على جانب تلال العشب”.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المداح”، مع حمادة هلال، أحمد بدير، حنان سليمان، وخالد سرحان، من تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.