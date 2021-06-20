تامر حسني “حالة استثنائية” في السينما العربية.. نفاذ تذاكر أوّل عرض لفليم “مش أنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر جمهور النجم تامر حسني في مصر والوطن العربي بفارغ الصبر عرض فيلمه الجديد “مش أنا” ابتداءً من يوم 23 حزيران/يونيو الجاري.

وقبل ثلاثة أيام من عرض الفليم، أعلن الموزع السينمائي الدّولي للأفلام العربية محمد ناقرو أن الفنان تامر حسني يحقق “حالة استثنائية” أولى من نوعها من خلال مبيعات تذاكر أفلامه، إذ نفذت جميع تذاكر أوّل عرض لفليم “مش أنا” وتم فتح صالات عرض إضافية نظرًا للإقبال العالي على الفيلم.

وهنأ محمد ناقرو، رئيس مجلس إدارة شركة “ناقرو للإنتاج و التوزيع السينمائي”، النجم تامر حسني على الإقبال الكبير الذي يشهده فيلمه الجديد “مش أنا” قبل طرحه في صالات السينما، من خلال منشور عبر صفحة الشركة الرسمية في موقع “إنستغرام” قائلًا: “في ظاهرة أولى من نوعها قبل إصداره بثلاث أيام تم فتح صالات عرض إضافية للإقبال العالي على فيلم مش أنا كي تساع جمهورنا الحبيب. مبروك مقدمًا لحبيبنا نجم الجيل تامر حسني”.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسني على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته. وفي الفيلم، تجسد الفنانة حلا شيحة شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.