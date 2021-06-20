“سيكون يومًا سعيدًا”.. راغب علامة على موعد مع جمهوره في القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلًا فنيًا ضخمًا في القاهرة ليل ٣٠ يونيو الجاري.

وشوّق السوبرستار الجمهور لحفله المنتظر من خلال منشور عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: “لقائي معكم يوم الاربعاء ٣٠ يونيو سيكون يوماً سعيداً جداً بالنسبة لي بـ NASR CITY – ALMASA HOTEL الى اللقاء بـ “أم الدنيا” مصر“.

وكان السوبرستار قد تصدّر التراند في مصر بعد طرح إعلان “مدينتي 2021” حيث قدّم أغنية جديدة بعنوان “الحياة حلوة” ضمن فيديوكليب مليء بالتفاؤل والايجابية والحب والفرح. وقد حظيت إطلالة السوبرستار في الاعلان على الآلاف من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على صعيد آخر، يلتقي “علامة” الجمهور بحفلين فنيين ضخمين على مسرح دبي أوبرا في امارة دبي في دولة الامارات العربيّة المتحدة يومي الخميس والجمعة، ١٥ و ١٦ من شهر تموز/يوليو القادم.