الفنانة إلهام الفضالة تثير الجدل بسبب "صورة".. وهكذا علّقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وجهها على جسد عارضة أجنبية.

وهاجم الجمهور إلهام لأنها قامت بتركيب صورة لتظهر في شكل مختلف وكأنها خسرت بعض الوزن.





وردّت إلهام على هذه الانتقادات قائلة إن الصورة صممها واحد من جمهورها احتفالاً بعيد ميلادها، وهي أعادت نشر بعض الصور تعبيراً منها عن تقديرها لهم، مؤكدة أنها لم تقم بسرقة صورة لتضع وجهها عليها.

ودافعت إحدى الصفحات الداعمة للفنانة الكويتية بالدفاع عنها، موضحة أنهم من قاموا بتصميم الصورة احتفالاً بعيد ميلادها ولم يقصدوا أي شيء آخر.





إلهام الفضالة ممثلة كويتية بدأت التمثيل في طفولتها من خلال مشاركتها في مسلسل "علي بابا" عام 1983، وبدايتها الحقيقية كانت من خلال المسرح مع مسرحية "عالباب يا شباب" عام 2000 ثم توالت أعمالها.

ومن أشهر أعمالها "صديقاتي العزيزات"، "علمني كيف أنساك"، "حرب القلوب" "وما أدراك ما أمي"، وآخر أعمالها مسلسل "أمينة حاف".