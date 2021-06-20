شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر مسيرة طويلة من اطلالات الشباب قبل صورة "البيب والطاقية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم هاني شاكر ، نقيب الموسيقيين، الأضواء على منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع إطلالته الجديدة التي ظهر فيها تزامنًا مع تحضيراته الأخيرة لأحدث أغانيه التي تحمل اسم "لو سمحتوا"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والمقرر طرحها على شكل فيديو كليب، من إخراج نضال هاني.

ويعد أمير الغناء هاني شاكر ، من النجوم الذين واكبوا باستمرار تطورات العصر ومتطلبات الشباب سواء من ناحية الكلمات والموسيقى أو اطلالات الظهور المتجددة باستمرار، واختياراته الموفقة التي تسببت في استمرار وجوده على الساحة الفنية كمنافس قوي، وليست الاطلالة الأخيرة المتعلقة بكليب "لو سمحتوا" هي المرة الأولى للنجم هاني شاكر، ولكنها أحدث الاطلالات فقط.



هاني شاكر فى لوك جديد

واعتاد أمير الغناء العربي هاني شاكر ، على مفاجئة جمهوره بصور بوستراته الدعائية المفعمة بالحركة والشباب طوال مسيرته الفنية، حيث دأب جمهور أمير الغناء العربي على متابعة كل اطلالات هاني شاكر التي يفاجئ بها الجمهور مع كل إطلالة جديدة.



هاني شاكر فى بداياته



هاني شاكر

كما تصدر أمير الغناء العربي هانى شاكر، ترند جوجل خلال الساعات الأخيرة، وتفاعل الآلاف من جمهوره مع طرح الصورة الدعائية للكليب الجديد "لو سمحتوا"، وسط تفاعل كبير من محبي النجم هاني شاكر، ونال عدد كبير من التعليقات المعبرة عن اعجابها بـ"نيولوك" الشبابي، كما عبر البعض عن عدم قدرتهم على التعرف على الظهور الجديد لهاني شاكر.



اطلالة هانى شاكر

وتحدث الفنان هاني شاكر عن "اللوك الجديد" الأخير له، والذى أحدث حالة على مواقع التواصل الاجتماعى قبل أيام، بالإضافة لطرحه أغنية "لو سمحتوا"، قائلًا: "سعيد برد فعل الجمهور.. والناس عاوزة تتبسط".



هاني شاكر خلال احد اعماله



هانى شاكر فى صور

وقال هاني شاكر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "سمعت أغانى كتير مع تامر حسين وعزيز الشافعى.. وفى النهاية وصلت لـ3 أغانى أولهم أغنية لو سمحتوا.. والغنوة هتنزل يوم الاثنين"، وأضاف مازحًا: "قلت لتامر حسين وعزيز الشافعى أنتوا حطتونى على أول طريق البوظان الفني".