شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج والمخرج هانى جرجس فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المنتج والمخرج السينمائى هانى جرجس فوزى، واقتصر تشييع الجنازة على حضور أسرته وأصدقائه.

هانى جرجس فوزى منتج ومخرج مصري ويعتبر من بين أحد كبار المنتجين في مصر في فترة تسعينيات القرن العشرين، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي خاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم (بدون رقابة).

يذكر أن آخر أعمال المخرج هانى جرجس فوزى كان فيلم "الجرسونيرة" الذى شارك فى بطولته كل من الفنانة غادة عبدالرازق ونضال الشافعى ومنذر رياحنة وتم طرحه عام 2013.