شكرا لقرائتكم خبر عن جيب ستيوارت يقود رحلة تحويل لعبة Assassin’s Creed إلى مسلسل تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع اللعبة الشهيرة Assassin’s Creed، تحويل أحداثها إلى مسلسل تليفزيونى يعرض عبر إحدى المنصات الأمريكية لاستغلال شعبية اللعبة الكبيرة في حصد أكبر عدد ممكن من المشاهدين حال عرض المسلسل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين على المنصة الأمريكية التي تعاونت مع القائمين على لعبة Assassin’s Creed، قررت تعيين الكاتب جيب ستيوارت، لإعداد سيناريو متقن مستوحى من أحداث اللعبة.

تأتي تلك التقارير بعد عدة شهور من الإعلان عن المسلسل لأول مرة في أكتوبر الماضي، حيث أعلنت المنصة الأمريكية تعاونها لتطوير المحتوي بناء على اللعبة الأكثر مبيعاً، وكانت تتضمن تلك الصفقة التي ابرمتها المنصة الامريكية في أكتوبر مع القائمين على اللعبة انتاج مسلسل تليفزيوني وآخر رسوم متحركة، مع تعين جيسون ألتمان ودانييل كرينيك كمنتجين منفذين للمسلسل.

ظهرت لعبة "Assassin’s Creed" لأول مرة في عام 2007 وحققت نجاحًا قوياً، حيث تم بيع أكثر من 155 مليون نسخة من مختلف الامتيازات، تستكشف اللعبة العالم المفتوح الحرب بين الأوامر السرية المتنافسة من Assassins وفرسان الهيكل حيث يستخدمون آلات متقدمة للوصول إلى الذكريات الجينية لل Assassins في فترات مختلفة من الماضي لتعقب القطع الأثرية القوية المسماة Pieces of Eden.