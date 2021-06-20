شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الأب العالمى.. نور تحتفل بصور والدها ليلة زفافها: يوم واحد لا يكفى لتكريمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نور اللبنانية، بمناسبة يوم الأب العالمى، بطريقة مميزة حيث نشرت مجموعة صور قديمة جمعتها مع والدتها فى حفل زفافها، والتى وجهت له من خلالها رسالة عاطفية تعبر فيها عن حبها لوالدها وامتنانها له، تزامنًا مع الاحتفالات العالمية بمناسبة يوم الأب.



نور اللبنانية

وأطلت الفنانة نور، بفستانها الأبيض وهى تحمل باقة زهور بنفس اللون، بينما يقف والدتها بجانبها، وكتبت فى تعليقها على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، "حب الأب هو رباط لا ينفصم، منذ يوم ولادتنا ونحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض، يوم واحد لا يكفي لتكريمك.. كم أنت مميز حقا بابا".



نور اللبنانية

ويحتفل العالم أجمع، بمناسبة عيد الأب في ذلك التوقيت من كل عام، ويأتي تاريخ وقصة عيد الأب لـ"سونورا لويس سمارت دود" من سبوكِين بولاية ميتشيجان، بالولايات المتحدةن عام 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.



الفنانه نور

وأرادت "سونورا" أن تكرم أباها وليم جاكسون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.



الفنانه نور اللبنانية

ويشار إلى أن تزامنًا مع الاحتفال بمناسبة يوم الأب العالمى، احتل قائمة الأكثر تداولا في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الاحتفال بعيد الأب، الذي يحتفل به عدد من الدول اليوم وغدا، ووجه عدد كبير من المغردين رسائل حب إلى أبائهم، كما عبر أكثر من مغرد ممن فقدوا أبائهم عم افتقادهم لهم بشكل كبير.

وجاءت التعليقات علي التريند كالتالي :" بمناسبة عيد الأب..اللهم ارحم ميتاً مازال في قلبي حياً"، فيما قال أخر :"أي كلام يُقال عن نعيم الأب فعلاً أبي نعمه عظيمه بحياتي و سند فلا حياة لي بعده يارب ابي للأبد"، وجاء تعليق أخر يقول :"الأب رجل لايتكرر وأسألوا قلوب البنات عن ذلك..لأب هو الذي لم تمشي يومًا في طريق إلاورأيته يسبقك يمهده لك ..حفظ الله أباءنا وآباءكم ورحم الله من مات منهم".