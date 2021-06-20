شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه "القسوانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مدحت صالح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "القسوانى" من كلمات محمد فتحى، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أسامة كمال، وتقول كلمات الأغنية :

جبت القساوة م القسواني وحتخلص ابعت أجيب تاني

والحب مابقاش مجاني كده للي هب و دب

الطيبة للبيع معروضة لو ناس حتعمل مخضوضة

الخضة ليها طاسة موجودة هدية للي يحب

والزعلان مليون بعد الشر عليه

يمشي و ياخد قوام بسرعة الباب ف إيديه

بطلت ادادي صباحكو فل جميل و نادي

و الغلطان اصلا هو انا من الأول

بس خلاص مافيش معايا زعل حيطول

ده اللى اتلسع م الشوربة ينفخ ف الزبادي

الحب مابقاش ماشي سوقه و العشمانين فينا يفوقو

واللي يغيب هو و شوقه كده نمنع الازعاج

القلب ليه إقامة جبرية خاصية الشوق ملغية

قضيت كده و مية المية ماشيين يا ناس بعلاج

من ناحية أخرى طرح مؤخرا مدحت صالح، عبر يوتيوب، أغنيته"يتقال"، وهى الأغنية التى تحمل اسم ألبومه الجديد، والمقرر طرحه كاملاً قريبًا، من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجيه، جيتار أحمد حسين.

وتقول كلمات الأغنية: "يتقال.. زى ما يتقال، خدنا إيه من الناس.. دى غيرة وكلهم شايفين، اتنين فرحانين عايشين.. واحنا فينا حاجات كتيرة مش فى ناس تانين، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية هما ولا فارقين.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. انا قلبى اهوه مسلم يا روح الروح، مين اللى يشغلنى أو يبعدك عنى.. وعيونى تسبقنى مكان ما تروح.

وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد بالكامل، الذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شف، "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، "أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.