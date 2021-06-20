شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يثبت أن للنجومية أبعاد أخرى وذكاء المغنى أهم أسلحته بصورته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النجم هاني شاكر واحد من أهم نجوم على الساحة الغنائية منذ بزوغ نجمه فيها وحتى الآن طيلة سنوات صار فيها أمير الغناء العربى هاني شاكر واحداً من القلائل ممن يدركوا بذكاءهم كيفية اختيار الكلمات والألحان المناسبة للبقاء طويلاً محتفظاً بمكانته إلا أنه مؤخراً أثبت أيضاً بما لا يدع مجالاً للشك أن للنجم مقومات أخرى تتجاوز حدود الأغنية وذلك مع اختيار اللوك المفاجئ للجمهور بما لا يقلل منه وإنما يضيف إليه وإلى جمهوره أبعاداً أخرى مثلما حصل مع اللوك الأخير له.



هانى شاكر

وفاجأ أمير الغناء العربى هاني شاكر الجمهور بصورة باتت حديث السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية بمجرد الكشف عنها، حيث استمر المتابعين لها في التدقيق عما إذا كان هو أم لا مثلما ذكرت الإعلامية لميس الحديدى ببرنامجها "كلمة أخيرة" في تعليقها على الصورة أنها مثل كثيرين اندهشت منها ولم تعرف هاني شاكر للوهلة الأولى.

لوك أمير الغناء العربى هاني شاكر الجديد الذى يبدو أنه تم اختياره بعناية شديدة من أجل تلك المفاجأة الكبرى لجمهوره بات عامل جذب لمرحلة جديدة أخرى بمسيرة هاني شاكر الغنائية علق عليها بخفة دمه خلال تصريحات تليفزيونية قائلاً : "انتظرونى بمرحلة البوظان الفنى".

كل ما سبق جعل هناك عامل جذب بصورة كبيرة من قطاع كبيرة ممن ينتظروا بفضل تلك الصورة واللوك الجديد أغانى الألبوم القادم لأمير الغناء العربى هاني شاكر خلال الفترة المقبلة.