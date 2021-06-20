شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر حديث السوشيال ميديا بسبب اللوك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر انتباه محبيه ومتابعيه بعد ظهوره بلوك جديد الذى قابله البعض برجوعه إلى فترة شبابه، ونال عدد من التعليقات الإيجابية عليه منها: "برافو هانى شاكر على موافقتك بالتغيير" و"مش مصدقين انك هانى شاكر" وغيرها من التعليقات.



لوك هاني شاكر



لوك هاني شاكر الجديد

وجاء اللوك الجديد تزامنًا مع تحضيرات النجم هانى شاكر لأحدث أغانيه التي تحمل اسم "لو سمحتوا" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها على شكل فيديو كليب، من إخراج نضال هاني.



هاني شاكر

وتحدث الفنان هانى شاكر عن "اللوك الجديد" الأخير له، والذى أحدث حالة على مواقع التواصل الاجتماعى قبل أيام، بالإضافة لطرحه أغنية "لو سمحتوا"، قائلًا: "سعيد برد فعل الجمهور.. والناس عاوزة تتبسط".



هاني شاكر

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "سمعت أغانى كتير مع تامر حسين وعزيز الشافعى.. وفى النهاية وصلت لـ3 أغانى أولهم أغنية لو سمحتوا.. والغنوة هتنزل يوم الاثنين".

وأضاف مازحًا: "قلت لتامر حسين وعزيز الشافعى أنتوا حطتونى على أول طريق البوظان الفني".

وعن الساحة الغنائية الآن، قال: "فيه تغييرات كتير.. لكن عندى تفاؤل وأمل، بفضل النجوم والفنانين الكبار الآن.. حيث لديهم إقبال وحب كبير لدى الجمهور.. واللى جاى هيبقى أحسن، ولن يستمر سوى الفن الجميل، وما يقدمه المستشار تركى آل الشيخ فى السعودية يسعدنا كثيرًا".