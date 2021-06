شكرا لقرائتكم خبر عن "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه فيلم "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" إلى 10 ملايين دولار لأول مرة في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر الأمريكي، بإجمالي متوقع يبلغ 15 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه، فالفيلم الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي، جمع 3 ملايين دولار من 3331 دور عرض يوم الجمعة.

وهو ما شير إلى أن الفيلم يسير في الاتجاه الصحيح لجمع الإيرادات، خاصة أن السوق لا يحتوي الآن علي منافس مشابه للفيلم والذي يصنف كوميدي اكشن، و"The Hitman’s Wife’s Bodyguard" بطولة سلمى حايك وريان رينولدز وصامويل إل جاكسون، حقق هذا الأسبوع، تصدر شباك التذاكر الأمريكي هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3,053,000 مليون دولار



The Hitman’s Wife’s Bodyguard

ويشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد ، الذي يلعبه جاكسون ، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا ، والتي تلعب دورها حايك،

ليأتي فيلم Peter Rabbit 2: The Runaway في المرتبة الثانية ، لشباك التذاكر الأمريكي محققا 1,860,000 مليون دولار هذا الأسبوع، حسب ما ذكر box office mojo، يتناول فيلم Peter Rabbit 2: The Runaway شخصيات وحكايات بيتر رابيت بياتريكس بوتر، عاد بيتر المارق المحبوب (جيمس كوردن)، بينما استقر بيا (روز بيرن) وتوماس (دومهنال جليسون) ليتزوجان ويؤسسان أسرة، ولا يبدو أن بيتر قد غير سمعته المؤذية ، على الرغم من جهوده القصوى، فعندما يخرج الأرنب من الحديقة، يجد نفسه فجأة فى عالم جديد ولكن عندما تخاطر عائلة بيتر بكل شىء للبحث عنه، يجب أن يقرر، مرة وإلى الأبد، أى نوع من الأرنب يريد أن يكون.



Peter Rabbit 2 The Runaway

الفيلم من إخراج ويل جلوك، من نص كتبه مع باتريك بيرلى، ويحظى Peter Rabbit 2 بإصدار كبير فى عدد من دور العرض، العمل يعد الجزء الثانى من سلسلة Peter Rabbi، ويضم فريق الممثلين التكميلى روز بيرن، ودومنال جليسون، وديفيد أويلوو، وإليزابيث ديبيكي، ومارجوت روبي، وجيمس كوردن بدور بيتر رابيت، ومن إنتاج شركة سونى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

قصة الفيلم تدور فى إطار من المغامرة حول أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مزارع مملوءة بالخضراوات، ويواجه فى رحلته مفاجآت عديدة، والحكاية مقتبسة عن القصة الكلاسيكية التى تحمل ذات الاسم للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.

أما المرتبة الثالثة لفيلم The Conjuring: The Devil Made Me Do It، والذي حقق هذا الأسبوع 1,660,000 مليون دولار، الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuringيدور حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول التى صدمت حتى المحققين الخوارق ذوى الخبرة فى الحياة الواقعية إد ولورين وارن، حيث إنها تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة من ملفاتهم، التي تبدأ بقتال من أجل روح صبي صغير، ثم يأخذهم إلى ما هو أبعد من أي شيء رأوه من قبل، ليحدد المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدعي فيها المشتبه به في جريمة قتل أنه شيطاني الاستحواذ كدفاع.



The Conjuring The Devil Made Me Do It

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، من بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.